Imola 2003, quando Michael Schumacher vinse a poche ore dalla morte della mamma

La vittoria di Michael Schumacher a Imola nel Gran Premio del 2003 fu senza dubbio una delle più difficili, se non la più dura in assoluta per il 7 volte campione del mondo. Il tedesco riuscì a trovare la forza di scendere in pista nonostante la morte della madre di poche ore prima.

Il 20 aprile di 20 anni fa si corse a Imola, il giorno dopo la scomparsa della signora Elisabeth, la mamma di Michael e Ralf Schumacher, il cui paese dove hanno vissuto verrà raso al suolo. Malata di cancro da tempo, a soli 54 anni scomparve a causa di un aneurisma cerebrale.

Nonostante il fortissimo dolore i due fratelli decisero comunque di scendere in pista, prendendo parte alle qualifiche che videro Michael piazzarsi in pole, affiancato da Ralf in seconda posizione. Saputa la notizia la FIA aveva deciso di esentare entrambi gli Schumacher da tutte le varie formalità riguardanti la gara, come i festeggiamenti sul podio, la parata, le conferenze stampa e via discorrendo, ma entrambi decisero comunque di gareggiare e ancora una volta Michael dimostrò la sua incredibile superiorità.

A scattare in pole fu appunto Michael ma Ralf riuscì a sopravanzare subito il fratello comandando la gara per 15 giri, prima del sorpasso del Kaiser che andò a vincere il Gp di Imola del 2003 davanti alla McLaren di Kimi Räikkönen e alla Ferrari del compagno di scuderia Rubens Barrichello.

Finito il gran premio Schumacher ricevette l'abbraccio sentito proprio di Barrichello, mentre Jean Todt lo accompagnò con un mano sulla schiena come un padre verso il podio, dove Schumi salì visibilmente commosso, con lo sguardo rivolto sempre al cielo, e senza ovviamente regalare quei magici festeggiamenti che tanto avevano appassionato i tifosi di Ferrari negli anni.

Non sappiamo cosa sia accaduto “dietro le quinte”, se Schumi sia scoppiato in lacrime dopo quanto accaduto, ma mai fino ad ora si era visto il tedesco così giustamente provato come in quella occasione.

Riccardo Patrese, uno dei migliori piloti di Formula 1 italiani, commenterà: “La mia carriera è stata lunga ed ha attraversato più generazioni. Ho corso assieme a tutti i campioni del mondo da Fittipaldi in poi ma nessuno di loro può essere accostato a Senna e Schumacher. Loro hanno qualcosa in più. Li potevi spostare da una macchina all’altra, anche con prestazioni un po’ inferiori, e loro sarebbero stati vincenti comunque. Il loro segreto si può spiegare con la capacità di concentrazione assoluta, oserei dire disumana. Capaci cioè di estraniarsi completamente dall’ambiente, qualsiasi cosa possa accadere. Loro e la macchina, loro e la pista, loro e il cronometro, questo il loro valore aggiunto. Erano capaci di dare il cento e uno per cento sempre, in qualsiasi situazione. È il caso di Schumacher che gli muore la mamma e lui si infila nell’abitacolo, azzera le emozioni, corre come non fosse successo nulla e va a vincere. È pazzesco ma la loro grandiosità sta in questa capacità di autoconcentrazione fuori dal comune. Un corpo e una mente fusi assieme per andare più forte possibile”.

