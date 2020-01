L'imminente Kia Optima è una Sports Wagon piuttosto seducente

Subito dopo il reveal della nuova Kia Optima, che arriverà entro il 2021, i colleghi russi di Kolesa ne hanno realizzato due interessanti render che la ritraggono nella probabilissima variante Sports Wagon e che voi potete vedere tramite la galleria in calce.

All'anteriore i disegnatori si sono attenuti fortemente al design originale della Optima, anche se l'andamento del tetto è stato allungato, e la coda risulta leggermente allargata. I fari posteriori a LED vanno a formare una barra luminosa che attraversa la vettura in tutta la sua larghezza, e sembrano calzare a pennello su una carrozzeria simile.

Un'area particolarmente curata nei render è quella che riguarda il montante D, e cioè l'ultimo partendo dall'anteriore. Questi ha una forma molto spigolosa, ed è tagliato da una parte cromata sicuramente vistosa. Dal momento che la precedente Ottima ha ricevuto una versione Sport Wagon siamo fiduciosi che sia anche questo il caso, anche perché il suo aspetto potrebbe rivelarsi molto appagante. A ogni modo il nuovo modello sarà disponibile in meno mercati rispetto al suo predecessore, infatti siamo spiacenti di annunciare che l'Europa è già stata depennata dagli obiettivi, nonostante sia probabilmente il territorio più interessato ad un simile veicolo.

A quanto pare la casa automobilistica sudcoreana non sembra essere d'accordo con noi, infatti nessuno punta a piazzare i propri prodotti in mercati non abbastanza responsivi secondo gli studi effettuati internamente.



Arriverà sicuramente in Italia la nuova Ford Puma 2020, sulla quale potrete informarvi tramite uno speciale a cura della nostra redazione. Lo stesso vale per la nuova Honda Civic, che ha subito un restyling esterno, interno e al sistema di infotainment, oltre alle modifiche atte a migliorare piacere di guida e qualità generale dell'automobile.