Immatricolazioni moto in calo del 7% a Luglio, corre l'elettrico

Nel giorno in cui arrivano i dati delle immatricolazioni in Italia, da Confindustria Ancma sono giunti anche i dati relativi al mercato delle moto, a causa dei problemi di approvvigionamento e disponibilità dei veicoli.

Come si può leggere direttamente nel comunicato, le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto a luglio fanno segnare una flessione del 7% rispetto allo stesso mese del 2021. "Quello che commentiamo nuovamente oggi è uno scenario con il quale il settore convive da qualche mese. Non assistiamo in realtà a un preoccupante calo della domanda di due ruote, ma alle conseguenze dei problemi globali di approvvigionamento, che in questa fase indeboliscono complessivamente la disponibilità di veicoli e falsano ancora il reale potenziale del nostro mercato" si legge nella nota di Confindustria ANCMA.

A Luglio sono stati messi su strada complessivamente 32.897 nuovi veicoli, appunto il 7% in meno rispetto al 2021. A trascinare le vendite verso il basso ci pensano gli scooter, con 17.046 veicoli immatricolati, con una flessione del 9,2%. Per le moto la perdita è più contenuta e riporta un -7,5% con 13.185 mezzi targati. Vanno in controtendenza i ciclomotori, che con la spinta degli elettrici crescono del 12,5% con 2.666 unità.

Prosegue anche la corsa dei veicoli elettrici che a luglio crescono del 79,4% e fanno registrare 2.184 nuovi mezzi.