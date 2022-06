Immatricolazione auto con Ecobonus entro 6 mesi: il Governo aumenta il limite

Lo scorso mese di maggio sono partiti ufficialmente gli incentivi auto e moto 2022 voluti dal Governo, anche se i fondi per le auto Euro 6 con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km sono già terminati (fondi finiti per auto benzina e diesel). Per usufruire del bonus c'era un limite di tempo di 180 giorni, ora però questo limite è stato aumentato.

L'industria automotive sta vivendo un momento molto particolare: da una parte i governi stanno cercando di spingere i veicoli green con gli incentivi, dall'altra la guerra in Ucraina e altre emergenze stanno causando ritardi enormi alle catene di montaggio, con consegne che possono avvenire anche a 8-10-12 mesi.

È dunque molto probabile che la consegna di una nuova auto sia tutt'altro che immediata, il Governo però aveva deciso che dalla richiesta di finanziamento all'immatricolazione effettiva della vettura dovessero passare non più di 180 giorni, ovvero 6 mesi (il Governo apre a modifica sui 180 giorni dell'Ecobonus). Una norma che ha sbarrato le porte a diversi modelli "in ritardo" sulla normale line-up di consegna, motivo per cui a gran voce se n'è chiesta la revisione.

Ora diventano 270 i giorni utili a completare l'operazione di acquisto, ovvero 9 mesi. A darne notizia il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti: "Abbiamo dato seguito a un'esigenza sollevata da più parti, del resto è una norma che non prevede spese".