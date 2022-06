Ecco la prima immagine senza veli della Polestar 3, il SUV elettrico da oltre 600 km

Tra le righe di un report finanziario riferito ai primi mesi del 2022, Polestar ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo SUV elettrico che dovrebbe arrivare il prossimo ottobre. Si chiamerà Polestar 3 e per la prima volta lo vediamo senza veli e privo di qualsivoglia wrap che possa nasconderne le forme.

Per il momento è stata rilasciata soltanto un’immagine che immortala la fiancata dell’auto da un punto di vista rialzato, e ci mostra un look slanciato e sportivo che la rendono anche più piccola di quello che è realmente. Infatti, nonostante i dettagli tecnici sull’auto sono ancora pochi, sappiamo che la Polestar 3 nasce sullo stesso pianale della Volvo XC90, ma rispetto alla sorella ha un look completamente differente.

“Polestar 3 è il SUV per l'era elettrica", commenta Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. “Gli stilemi del nostro design si evolvono con questo grande veicolo elettrico di lusso di fascia alta, con un forte carattere individuale del marchio. Con questa vettura riportiamo lo “sport” sui SUV, rimanendo fedeli alle nostre radici prestazionali”.

Sappiamo inoltre che verrà prodotta negli Stati Uniti e in Cina, e verrà declinata in due varianti, una che possiamo considerare top di gamma, che avrà un powertrain dual motor e la trazione integrale, a cui dovrebbe affiancarsi una versione più accessibile con un solo motore e la trazione anteriore. Inoltre, stando a quanto dichiarato dalla casa, la Polestar 3 dual motor dovrebbe montare una batteria piuttosto capiente, così da garantire fino a 600 km di autonomia tra una carica e l’altra.

Infine ricordiamo che, oltre ad un SUV, nel futuro di Polestar ci sarà un altro modello inedito che potrebbe prendere ispirazione dalla Polestar O2 Concept, una coupé convertibile con tetto retrattile.