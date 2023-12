Le immagini ufficiali della nuova Xiaomi SU7: la prima auto elettrica del marchio

Il nostro risveglio del 28 dicembre 2023 è stato alquanto brusco ed elettrizzante: Xiaomi ha svelato la sua prima auto elettrica, la berlina SU7, della quale oggi siamo in grado di svelarvi le immagini ufficiali che il colosso tech ci ha inviato in redazione.

Al grande evento Xiaomi, tenutosi in Cina ma trasmesso in tutto il mondo in live streaming, abbiamo dedicato quattro articoli differenti. Oltre a raccontarvi le caratteristiche tecniche principali della berlina premium abbiamo anche visto tutta la tecnologia presente a bordo della Xiaomi SU7, anche se questo non è stato tutto per la compagnia.

La SU7 è solo il primo modello di una lunga serie di veicoli che Xiaomi ha intenzione di lanciare prima in Cina e poi nel resto del mondo, puntando così a diventare uno dei maggiori player del settore automotive. Per lasciare il segno il colosso cinese ha sviluppato quattro diversi motori elettrici, tutti super performanti.

Dal modello base V6 (anche se il nome potrebbe trarre in inganno e farvi pensare a un 6 cilindri, è un E-Motor a tutti gli effetti), al fratello maggiore V6s, fino ad arrivare agli estremi V8s e allo Xiaomi HyperEngine, uno dei motori elettrici per auto più potenti creati al mondo. Oggi, come dicevamo in apertura, siamo in grado di mostrarvi le immagini ufficiali della SU7 rilasciate dal colosso oltre a una serie di slide provenienti direttamente dalla presentazione in live streaming. Non vediamo l’ora che il veicolo arrivi anche in Italia.