Ecco le immagini del primo SUV 100% elettrico di Jeep: arriverà all'inizio del 2023

Jeep aveva annunciato l’abbandono dei motori termici nel 2022 per dedicarsi ai nuovi modelli caratterizzati dalla propulsione elettrica, e a quanto pare il primo modello Jeep full electric arriverà nei primi mesi del 2023.

Non ha ancora un nome, ma almeno sappiamo com’è fatto, grazie alle immagini mostrate in occasione della presentazione del piano “Dare Forward 2030” di Stellantis. Il primo SUV elettrico di Jeep dovrebbe avere dimensioni analoghe a quelle del modello Compass, ma i volumi e le linee hanno un look più vicine al design del Range Rover Evoque.

All’anteriore c’è l’iconica griglia con sette feritoie dalla forma rettangolare, ma in questo caso sono prive di fori, e nel secondo riquadro partendo dalla destra, c’è una lettera ‘e’ celeste che denota la natura elettrica del mezzo. I gruppi ottici anteriori sono divisi in due, con la parte superiore più sottile e dedicata alle luce diurne, mentre i fendinebbia sono “inglobati” nelle prese d’aria ai lati del paraurti, che nella parte inferiore presenta una griglia che potrebbe servire come presa d’aria per il raffreddamento del pacco batterie.

La fiancata mostra i muscoli senza esagerare, mantenendo comunque una linea pulita, grazie anche all’adozione dell’apertura delle portiere posteriori che rimangono nascose nei pressi del montante. La linea viene ulteriormente slanciata dalla scelta ti utilizzare la tinta nera per i montanti A e per il tetto della vettura.

Sul posteriore tornano i classici gruppi ottici con la forma a X, ma in questo caso la lettera è composta da due elementi a LED separati, uno superiore e uno inferiore, mentre il paraurti ingloba un diffusore metallico nella parte più bassa che ha funzione estetica e va a riprendere così lo stile del frontale.

Come detto in apertura, la prima Jeep elettrica è attesa nei primi mesi del 2023, con la produzione che dovrebbe partire a novembre 2022 negli stabilimenti di Tychy, in Polonia.