Le immagini della nuova Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition

Porsche ha appena annunciato un'edizione speciale della sua 718 Cayman GT4, auto progettata per dare il massimo divertimento in pista, ma che è tranquillamente guidabile anche su strada. La Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition celebra i 15 anni della Porsche Sports Cup, un torneo che si tiene in Germania aperto a club e clienti del brand.

Non c'è nemmeno bisogno di dire che questa edizione esclusiva è un'opera di Exclusive Manufaktur, il reparto ufficiale che si occupa della customizzazione delle Porsche.

Il tratto distintivo della 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition è dato dalle due strisce rosse che, spostate sul lato destro, abbracciano il veicolo nella sua interezza, andando dal cofano alla coda, passando per il tettuccio.

Troviamo una banda rossa anche sui lati del veicolo, questa volta fregiata con il numero 15, come gli anni che compie la Porsche Sports Cup.

I cerchi da 20 pollici di questa 719 Cayman GT4 sono verniciati di nero, con le pinze dei dischi che riprendono la stessa tinta. Le opzioni di vernice sono due: bianca, come quella che vedete in apertura, oppure nera.

Ovviamente Porsche Exclusive Manufaktur ha impreziosito anche gli interni, con la pelle Alcantara nera spezzata dai dettagli in rosso acceso che troviamo, ad esempio, nelle cinture di sicurezza, nel cambio, e nella dashboard. All'altezza della console centrale troviamo la scritta “Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland.”