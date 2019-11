Le immagini di questa Nissan Leaf scagliata contro un palo mettono i brividi

Dopo la visione di questo video, che vede una Nissan Leaf scagliata lateralmente contro un palo a velocità elevata, presterete sicuramente più attenzione nel mondo reale. L'impatto è infatti tremendo, e il fatto che le batterie agli ioni di litio siano rimaste intatte è ancor più impressionante.

DEKRA è l'acronimo di Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e contraddistingue il nome dell'Associazione Tedesca per l'Ispezione dei Veicoli, affiancata dall'University Medical Center di Gottingen per l'alta velocità. La sinergia consente di verificare la sicurezza delle vetture, e lo schianto contro il palo è servito per anche per confermare l'affidabilità dei powertrain elettrici.

Per provare con certezza la comparabilità con le versioni alimentate tradizionalmente, DEKRA ha eseguito il crash test sulla Nissan Leaf e sulla ancor più compatta Renault Zoe. Questo è stato eseguito a 75 km/h, cioè una velocità di incidente laterale molto più alta della norma. Le riprese, come potete vedere voi stessi, sono abbastanza spettacolari.

Infatti il palo si è fatto strada sino al sedile del passeggero, distruggendo totalmente la vettura. E' inutile dire se il conducente fosse stato a bordo non avrebbe mai potuto sopravviverne. Col proliferare di auto elettriche la preoccupazione è salita di pari passo, dato che in molti casi le batterie sono state additate come altamente infiammabili, visti alcuni precedenti casi di incendi. Questi possono verificarsi nel caso in cui il liquido all'interno delle batterie venga in contatto con gli elettrodi, causando un cortocircuito letale. Per questa ragione i produttori di auto si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato alacremente alla risoluzione del problema fortificando la struttura dei pacchi batterie, in modo tale da permettere una resistenza maggiore agli urti violenti.

Prima di lasciarvi alla spaventosa immagine in calce, vi rimandiamo ad una recente notizia, che ha visto la casa automobilistica giapponese costretta al ritiro di circa 394.000 vetture, proprio a causa del rischio d'incendio.