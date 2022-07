I render del Ferrari Purosangue prima della presentazione di settembre

Settembre 2022 sarà un mese particolarmente caldo per gli italiani. Il 25 ci saranno nuove elezioni politiche, gli amanti delle quattro ruote però hanno un altro appuntamento segnato in calendario: sarà il mese in cui verrà finalmente svelato ufficialmente il Ferrari Purosangue. Eccolo in nuovi render dettagliati.

Per il marchio di Maranello si tratta di un evento a dir poco storico, parliamo infatti del primo SUV Crossover con tanto di cavallino rampante sul cofano. Solo a fine estate dunque saremo in grado di vedere le linee finali della vettura, che già stanno facendo discutere gli appassionati più incalliti - fra chi pensa che "sì, un SUV Crossover Ferrari ci può stare" e chi invece crede che sia un sacrilegio.

Nel frattempo però il web si è riempito di render più e meno fantasiosi e oggi vogliamo mostrarvi il lavoro certosino dei ragazzi di Kolesa, che spesso lanciano render accattivanti e realistici. Sul fronte del design i creativi hanno immaginato un'influenza della Ferrari Roma (le specifiche ufficiali della Ferrari Roma), soprattutto a guardare il lungo cofano.

Il Purosangue è accreditato per montare un potente 12 cilindri come il Bentley Bentayga, anche se il SUV Luxury britannico vanta un W12 biturbo, mentre quello Ferrari sarà un V12 aspirato. Annunciato ufficialmente nel 2018, il primo SUV Ferrari avrà una trazione AWD e una trasmissione automatica a doppia frizione. Quattro i posti a bordo, sarà dunque un SUV Crossover comunque capace di mettere le prestazioni in primo piano.