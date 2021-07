Prima immagine del SUV elettrico di Smart: ecco il tetto panoramico illluminato

Mercedes-Benz ha intenzione di rivoluzionare il marchio Smart. Per anni questa parola è stata sinonimo di auto ultra compatte a soli due posti, presto però a listino arriverà anche una Smart SUV Crossover - e quella che vedete in questa pagina è una primissima immagine ufficiale.

Il primo SUV compatto a marchio Smart, che sarà inoltre 100% elettrico, farà il suo debutto ufficiale all’IAA Mobility di Monaco che si terrà nella prima metà di settembre - COVID-19 permettendo. Mercedes-Benz ha pubblicato una foto dall’alto non a caso: in questo modo continua a tenere segreto il design di profilo e frontale, inoltre sottolinea come il tetto rappresenti una novità assoluta, futuristica e d’impatto, anche se per il momento si parla solo di concept.

“Smart si evolve, diventa più premium e hi-tech, acquisendo un livello di sofisticazione e qualità ancora più elevato” ha detto Kai Sieber, Head of Design Smart nel team di Gorden Wagener. “L'immagine dall'alto ci rivela uno degli elementi centrali del design: il grande cristallo panoramico, dotato di illuminazione dedicata, crea un effetto ottico in grado di far fluttuare il tetto sul corpo vettura. L'elegante livrea in due toni di colore, che accosta un corpo vettura in glossy white a un tetto verniciato in oro, enfatizza l'eleganza e le qualità del concept e-SUV".