Un'immagine rubata anticipa la nuova Tesla Model 3: sarà questo il suo look?

Si parla sempre più spesso dell’ipotetica Tesla Model 2, ovvero il modello più compatto del brand, che dovrebbe affacciarsi sul mercato con un prezzo di circa 20-25 mila dollari, diventando di fatto una soluzione quasi alla portata di tutti. Nel futuro di Tesla però c’è anche un restyling della Model 3 e questa immagine potrebbe anticiparla.

L’immagine “rubata” è apparsa su Reddit, in una conversazione dedicata al mondo Tesla, ma non essendo materiale ufficiale è obbligatorio specificare che il tutto va preso con le pinze, ma al contempo bisogna ammettere che l’immagine non sembra affatto il frutto di un’elaborazione digitale, ma uno scatto reale, di un modello inedito che doveva restare nascosto dal telo che è stato sollevato.

Il form factor della vettura è chiaramente riconducibile alla Model 3 che conosciamo, e sebbene si veda soltanto la vista frontale dello stesso, mette in mostra diverse novità. Prima di tutto notiamo un design più aggressivo e affilato grazie al nuovo gruppo ottico che si fa più sottile e simile a quanto visto sulla Tesla Roadster.

All’interno invece, si intravede il cruscotto che ora presenta la gobba del quadro strumenti, una novità per il modello, che fino ad oggi si affidava al solo schermo centrale. Questo dettaglio suggerisce la presenza di una strumentazione di fronte al guidatore, simile a quella della Tesla Model S.

E a proposito di nuovi modelli per la casa di Palo Alto, ricordiamo che oltre alla compatta potrebbe arrivare anche un van marchiato Tesla.