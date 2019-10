Prima immagine del Nissan Ariya, SUV elettrico che fonde Leaf e Qashqai

Il brand nipponico Nissan ha certamente bisogno di ritrovare un po' di unità interna, di tornare al carattere aggressivo di qualche anno fa, quale modo migliore se non creare un SUV ispirato alla Leaf elettrica?

Da questa idea è nato il SUV Nissan Ariya, la perfetta fusione fra appunto una normale Leaf a batteria e un Qashqai. Il veicolo sarà presentato ufficialmente al Tokyo Motor Show nelle prossime ore, il web però è spietato e non ha rispetto per nessuna sorpresa. Come accaduto al nuovo crossover elettrico di Mazda, leakato poche ore fa, possiamo ammirare in anteprima anche le forme aggraziate di Ariya, dall'aspetto fiero e giustamente futuristico - che soprattutto in Europa potrebbe convincere moltissimi clienti.

Purtroppo, com'è facile immaginare, non abbiamo dettagli precisi sulla vettura, i rumor però parlano di un'autonomia di circa 480 km secondo il ciclo americano EPA, dunque con il WLTP europeo potrebbero essere un po' di più, oltre i 500. L'auto è perfettamente in grado di trasportare 5 passeggeri e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Il pacco batterie inoltre avrà un sistema di raffreddamento a liquido e si potrà ricaricare tramite connettore CCS Combo 2, esattamente come le attuali Leaf. Non vediamo l'ora di scoprire di più nelle prossime ore. (Foto: Creative Trend)