Il segreto di Max Verstappen secondo Liam Lawson: è davvero imbattibile?

Il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha iniziato l'attuale stagione di F1 riprendendo da dove aveva lasciato, mettendo quindi subito le cose in chiaro conquistandosi due vittorie nei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita. Ma qual è il segreto del pilota olandese?

Dati alla mano, è evidente il grandissimo dominio di "Super Max", che dall'inizio della scorsa stagione ha ottenuto la vittoria in tutte le gare tranne tre, cosa che gli permette già di sognare il quarto mondiale consecutivo, magari con una stagione da record ancora migliore del 2023.

Il pilota di riserva della Red Bull, Liam Lawson, si è espresso in merito agli sbalorditivi successi del numero 1 in griglia, sostenendo che con la situazione attuale nel team è difficile pensare ad eventuali difficoltà visto quanto a suo agio si senta il pilota con la monoposto.

Lawson ha inoltre aggiunto: "Il miglior modo per notare il suo dominio è guardare attentamente il suo giro di qualifica a Jeddah, nel quale non ha sbagliato nulla pur andando vicinissimo al muro in alcuni punti del tracciato", guidando con una precisione chirurgica.

Parlando poi nel dettaglio ha dichiarato che a suo avviso il muro è stato toccato in curva quattro e in altre curve, effettuando manovre di precisione estremamente difficili. "È così sicuro con la macchina da riuscire a essere estremamente preciso, sono queste le cose che realmente influiscono sul tempo del giro", ha concluso. Possiamo dunque riassumere che Super Max ha un tale feeling con la propria vettura da riuscire a gestirla come e dove vuole lui, con una precisione e una costanza che poche volte si erano viste in F1. Alla guida, Verstappen sembra quasi un androide, una macchina programmata per essere sempre impeccabile e azzerare la probabilità d'errore quanto più possibile.

Impressionante dal punto di vista sportivo, meno entusiasmante sul fronte dello spettacolo, a Jeddah - infatti - abbiamo assistito a un altro Gran Premio a senso unico, conclusosi ancora una volta con l'inno olandese. Certo Ferrari può accennare un timido sorriso per l'ottimo lavoro svolto da Bearman in Arabia, sostituto di Sainz, e per il terzo posto di Leclerc. Il Cavallino Rampante è seconda forza del campionato 2024 e sappiamo che le monoposto sono in continua evoluzione. I tecnici Ferrari possono pure lavorare per ridurre al massimo il gap con le vetture Red Bull, ma chi colmerà l'abisso con Max Verstappen?

Su ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27 in sconto oggi