IM L6, la berlina clone della Tesla Model 3, pronta a sbarcare in Europa

Sta per sbarcare in Europa una nuova berlina cinese, precisamente la IM L6, dove IM sta per Intelligent Motors. Si tratta di un marchio che è nato dalla fusione fra i due colossi SAIC e AliBaba, e che in line up vanta già i modelli L7 e LS7.

Obiettivo della L6 è quella di conquistare una più ampia fetta di pubblico visto che i due suddetti modelli puntano al mercato premium. Nel corso del 2023 IM ha messo in vendita il LS6, che è un SUV che ha riscosso un discreto successo, e a breve farà la sua comparsa la berlina L6.

I cinesi cercheranno di sottrarre clienti alla Tesla Model 3, svelatasi nella versione Highland lo scorso settembre, ma anche Nio ET6 ed Xpeng P5. La L6 è un po' più lunga rispetto alla M3, misurando 4,93 metri di lunghezza per 1,96 di larghezza, e risulta avere la classica forma aerodinamica delle più recenti auto elettriche.

Non si conosce il suo Cd, il coefficiente aerodinamico, ma il SUV “gemello” misura 0.237, di conseguenza anche la berlina vanterà dei numeri record. Giusto per capirci, l'auto più aerodinamica al mondo è la Yangwang U6 di BYD con un coefficiente di 0,195, di conseguenza stiamo parlando di Cd impressionanti.

A livello meccanico, la L6 monterà un propulsore da 250 kW ma è presente anche la versione integrale con due motori da 579 kW. Sulla batteria non ci sono info, ma il SUV LS6 monta tre tagli da 71, 90 e 100 kWh, con un'autonomia massima di 800km in ciclo CLTC, di conseguenza circa 700 WLTP.

Come detto in apertura, la berlina non sarà riservata solo ai clienti cinesi visto che SAIC ha fatto sapere soltanto pochi giorni fa che sbarcherà anche nel Vecchio Continente e in generale sul mercato internazionale con il marchio IM, e il debutto in Europa giungerà nel corso del 2024.

In merito al prezzo, infine, non vi sono ancora notizie ufficiali ma il SUV LS6 è venduto in Cina a circa 26mila euro, di conseguenza la L6 potrebbe avere un prezzo leggermente inferiore.