Illusione ottica costringe autisti a frenare bruscamente: quel 'buco' è semplice acqua!

Molto spesso i tunnel suono luoghi perfetti per bizzarri incidenti, tra entrate dall’altezza troppo bassa per i camion o assenza di luce: dopo il lontano caso del camion quadrato incastrato in un tunnel rotondo, eccovi una illusione ottica che ha costretto gli autisti a frenare bruscamente.

Il filmato è stato pubblicato su Instagram originariamente sotto forma di Reel da un utente che poi lo ha cancellato ma, grazie a una pagina Facebook, abbiamo nuovamente accesso a questa bizzarra evenienza. Il tutto inizia con l’autore che si ferma all’entrata di un tunnel e si chiede, legittimamente, se quella di fronte a lui sia un’illusione o un vero e proprio buco che prende un’intera corsia.

Allo stesso modo, anche due conducenti di un’Audi Q3 e di un SUV Toyota frenano bruscamente all’entrata e proseguono con molta calma sulla corsia di destra. Con il passaggio della prima vettura, l’autista che ha registrato questo video si accorge definitivamente che si tratta semplicemente di una grande pozza d’acqua che rifletteva in maniera bizzarra le pareti del tunnel, provocando questa sensazione di "vuoto".

Ciò che colpisce è che anche passando accanto alla pozza sembra davvero che ci sia un tunnel sottostante. Insomma, l’illusione è perfettamente riuscita!

A proposito di illusioni, sapevate che fuori dal tracciato F1 di Miami c’è acqua finta su tutto il parcheggio?