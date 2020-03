È il momento: il sistema operativo HarmonyOS di Huawei è apparso sulla sua prima auto

Il sistema operativo specializzato di Huawei è finalmente sbarcato sulla sua prima auto. Le prime avvisaglie di queste operazioni si erano palesate già parecchi mesi fa, ma adesso il progetto pare essere in dirittura d'arrivo.

Huawei non assemblerà automobili, ma la tecnologia ICT della compagnia aiuterà i produttori a costruire buone vetture. Xu Zhijun, l'attuale presidente del brand cinese, l'ha da poco confermato, e adesso la prima auto con il sistema operativo Huawei HongMeng, conosciuto dai più come HarmonyOS, è arrivata.

Di recente infatti Chery New Energy Automobiles ha pubblicizzato la sua Chery New Energy S61 su Weibo. Stando a quando dichiarato dalla compagnia la vettura sbarcherà sul mercato con "Il sistema operativo leader del mercato HongMeng, e con un sistema sistema avanzato di assistenza alla guida di livello L2.99. Presenti anche riconoscimento facciale, monitoraggio della stanchezza in base all'espressione e tanto altro". La cosa più interessante, come suggerito dal titolo, è il fatto che Chery abbia specificato la presenza di HongMeng.

Si tratta di un nuovo sistema operativo, progettato per funzionare nell'era del 5G e far uso delle funzionalità dell'IoT (internet of things). La sua duttilità è molto ampia, infatti verrà in futuro installato anche su dispositivi indossabili smart, PC cinesi e altro. Al momento però non sappiamo di un suo eventuale debutto sugli smartphone.

Insomma, la sfida a Tesla e agli altri innovatori in campo automobilistico è ovvia, e per il futuro dobbiamo aspettarci importanti rivoluzioni nella mobilità cittadina. Tra questi innovatori dobbiamo assolutamente citare Microlino e il suo designer Roberto Sonza (ecco la nostra intervista), che con due veicoli molto particolari provano a dire la loro all'interno del settore.