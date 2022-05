IKEA vende pannelli solari e compra la vostra energia: il servizio arriva negli USA

Da IKEA, ormai lo sappiamo bene, è possibile trovare pressoché di tutto. Negli anni la catena svedese ha fornito i suoi listini di ogni ben di Dio, ben al di là dei semplici mobili, pannelli solari compresi. Ora il servizio arriva anche negli USA.

La sezione americana del marchio infatti ha stretto un accordo con la società energetica SunPower, che esiste nel settore fotovoltaico ormai da 35 anni e può essere considerata un'azienda veterana. Passando tramite IKEA, SunPower è convinta di raggiungere un pubblico molto più ampio di quello attuale, rendendo inoltre l'esperienza di acquisto dei pannelli solari più semplice e diretta.

La sperimentazione presso i punti vendita IKEA americani partirà il prossimo autunno dalla California, poi il servizio verrà gradualmente portato nel resto degli Stati Uniti. Può sembrare una novità assoluta ma in realtà IKEA vende pannelli solari già in 11 mercati. Sono pannelli strettamente legati al marchio svedese, che fornisce anche un'app per controllare la produzione di energia.

L'energia prodotta in eccesso inoltre può essere venduta alla stessa IKEA e immessa sulla rete. Negli US dunque si avrà una sorta di sistema proprietario con tecnologia SunPower, che conferma una volta di più l'impegno del colosso nel campo delle rinnovabili - inoltre da tempo IKEA consegna i suoi mobili con mezzi elettrici. Ricordiamo che IKEA possiede a oggi due impianti a energia eolica, due impianti a energia solare, due sistemi geotermici, sette stazioni a biogas e pannelli solari presenti sul 90% dei negozi in giro per il mondo.