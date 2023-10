A IKEA le batterie non bastano: arrivano anche i furgoni a idrogeno. Perché?

È già qualche anno che IKEA utilizza dei furgoni elettrici per le sue consegne cittadine, evidentemente però l’elettricità a batteria non basta al colosso svedese: IKEA Austria ha appena acquistato anche dei furgoni a idrogeno. Perché questa scelta?

IKEA Austria si appresta a diventare il primo mercato in cui l’azienda ha intenzione di utilizzare furgoni alimentati a idrogeno. Il colosso dei mobili fai da te ha stretto un accordo con la tedesca Quantron AG, ordinando 5 veicoli a idrogeno (Fuel Cell) Quantron QLI. Parliamo del primo furgone europeo a idrogeno capace di trasportare fino a 7,5 tonnellate di peso, ideale per i pesanti trasporti IKEA. Quantron ha sviluppato questi furgoni a tempo di record, sfruttando la tecnologia a celle di combustibile della Ballard Power Systems: sono stati necessari appena 18 mesi. IKEA Austria ha già fatto sapere che alimenterà i furgoni con “idrogeno verde” proveniente da Wien Energie, un tipo di idrogeno molto raro che effettivamente viene creato in modo pulito (per saperne di più leggete il nostro articolo Il paradosso dell’idrogeno: una fonte pulita creata in modo sporco)

Come detto in apertura, in diversi Paesi d’Europa IKEA utilizza già furgoni elettrici per le consegne, perché dunque aggiungere anche l’idrogeno fra le alimentazioni green? Ebbene nel 2018 IKEA ha annunciato di voler effettuare solo consegne a zero emissioni entro il 2025, e il tempo inizia a stringere. L’azienda ha fatto sapere che gli attuali furgoni elettrici a batteria sono perfetti per le consegne in ambito cittadino, per quelle in zone più remote però è spesso costretta a utilizzare veicoli tradizionali. Ecco dunque spiegato l’arrivo dell’idrogeno: i furgoni Quantron QLI hanno un’autonomia fino a 400 km e permetteranno a IKEA di consegnare mobili anche in zone rurali e più isolate. Melanie Eltzner, responsabile della soddisfazione del cliente di IKEA Austria, ha detto che con l’innesto dei furgoni a idrogeno sarà davvero possibile, per l’azienda, pensare a consegne 100% green, in ogni condizione.

IKEA sembra davvero determinata nella sua missione, ci auguriamo soltanto che abbia fatto bene i conti. A oggi solo una piccolissima parte dell’idrogeno creato per i trasporti è “idrogeno verde”, non a caso è anche il più costoso. Certo il Ministero Federale austriaco per il Clima, l’Ambiente, l’Energia, la Mobilità, l’Innovazione e la Tecnologia (MBK) ha sostenuto l’azienda con 4,8 milioni di euro, dunque la scelta acquista in questo modo molto più senso. Evidentemente l’Austria possiede anche una buona rete di distributori, perché in Italia al momento IKEA non riuscirebbe in alcun modo a far funzionare i suoi furgoni Fuel Cell in tutto lo stivale (attualmente esistono 2 distributori attivi, a Bolzano e a Mestre). Ancora peggio sarebbe in Danimarca, dove chiuderanno tutti i distributori a idrogeno perché poco redditizi - almeno per il momento. Le Fuel Cell sono una tecnologia molto rischiosa di questi tempi e anche gli investimenti sono di gran lunga inferiori rispetto all’installazione di colonnine di ricarica in tutta Europa. Confidiamo però che IKEA abbia un piano dettagliato per l’utilizzo dei suoi nuovi furgoni, sicuramente un passo in avanti in più verso la decarbonizzazione delle sue consegne.