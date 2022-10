L'Äike T è il primo monopattino keyless al mondo con ricarica USB-C

E-bike e monopattini elettrici stanno diventando sempre più tecnologici. La nuova Fiido X che abbiamo appena provato si accende con un codice numerico, il monopattino Nilox M1 ha un tag NFC... il nuovo Äike T invece è il primo monopattino al mondo keyless.

La tecnologia keyless si trova di norma sulle automobili e solo di recente è approdata sugli scooter elettrici, pensiamo agli ultimi modelli NIU. Il nuovo Äike T invece, monopattino ultra tecnologico in uscita, permette al proprietario di sbloccarlo semplicemente avvicinandosi. Äike assicura che solo il proprietario del mezzo può accendere il veicolo grazie alla tecnologia Bluetooth e alla connessione stabilita con l'app di Äike per smartphone. Anche quando si parcheggia e ci si allontana, lo scooter si blocca in automatico, non permettendo a nessun altro di accenderlo.

Ogni componente del nuovo Äike T viene sviluppato in-house dall'azienda, si tratta dunque di un raro esempio di monopattino "non asiatico" disponibile sul mercato. Inoltre alcune tecnologie IoT sono condivise con le aziende sorelle SUPER73 e Cake. Altra particolarità di questo monopattino è la porta di ricarica: è una normalissima USB-C, dimenticate dunque l'utilizzo di noiosi adattatori proprietari. Inoltre qualsiasi dispositivo USB-C PD può ricaricare il monopattino, un laptop da 100 W impiega dalle 6 alle 8 ore per ricaricare il monopattino al 100%. Si tratta di un caso limite, certo, ma comunque è possibile farlo.

La batteria rimovibile inoltre può essere utilizzata come un mega powerbank per ricaricare il proprio telefono o un tablet. Questa batteria rimovibile è da 583 Wh e può garantire fino a 40 km di autonomia. Una seconda batteria più piccola invece, situata all'interno del monopattino, permette di sfruttare il GPS di bordo anche quando la batteria principale è staccata. Il nuovo Äike T può trasportare fino a 150 kg e opera fra i -17 gradi e i 35 gradi centigradi. Di fatto è la novità che aspettavamo in campo monopattini, con il mercato che si stava un tantino adagiando sugli allori... Äike T è uno dei modelli più avanzati e tecnologici del momento.



Ma quanto costa questo nuovo Äike T? Si può ordinare con un anticipo di 69 euro (pre-order del nuovo Äike T), il suo prezzo finale invece è di 999 euro.