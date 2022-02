Ignora i cartelli e percorre un lago ghiacciato: Ford Bronco distrutto

Anche se in Europa non viene commercializzato (ancora, il Bronco 2022 arriverà anche in Italia), il Ford Bronco è un modello a dir poco leggendario negli USA, diventato famoso soprattutto per il tentativo di fuga di O.J. Simpson nel 1994. Ebbene un Bronco è stato appena distrutto in un lago ghiacciato.

Il conducente del Ford Bronco in questione ha ignorato i segnali di "Strada interrotta" ed è finito a percorrere un lago ghiacciato in Kentucky lo scorso 6 febbraio 2022. Fortunatamente per l'uomo non ci sono state conseguenze, è uscito dall'incidente praticamente illeso, lo stesso però non possiamo dire della vettura.

Dopo aver rotto il ghiaccio con il suo peso, l'auto è stata inghiottita dall'acqua che ha raggiunto l'altezza del tetto. Ci sono voluti tre lunghi giorni perché si riuscisse a tirare fuori dall'acqua il Bronco, che nel frattempo è diventato un rottame da buttar via. Il tutto è avvenuto presso l'Ohio River a est di Cincinnati, in Ohio, con il conducente della vettura che dopo l'incidente ha subito contattato Dave Landwehr del gruppo Facebook Bronco 6th Gen.

Landwehr ha raccontato a The Drive ciò che è successo, con il conducente dell'auto che ha ignorato i cartelli di allarme e ha continuato a viaggiare sul ghiaccio credendo di essere in una botte di ferro all'interno del suo Bronco. Beh così non è stato, la vettura ha sfondato il ghiaccio e i due occupanti son dovuti uscire dal tetto, guadagnano successivamente la riva nuotando nell'acqua gelida. Per loro solo tanto freddo e spavento, e il bisogno di acquistare una nuova auto... Magari il nuovo Ford Bronco Raptor appena presentato.