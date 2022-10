Idrogeno sempre più in crisi? Nel Q3 2022 vendute solo 153 auto negli USA

L'Europa, seguita anche da altri Stati in altri continenti la California vieta i nuovi motori termici dal 2035, ha deciso che dal 2035 si potranno vendere solo nuovi motori elettrici. Fra questi ovviamente ci sono anche i propulsori elettrici alimentati a idrogeno, anche se l'alimentazione sembra vivere il momento più nero di sempre.

Oramai si parla quasi ed esclusivamente di elettrico a batteria, i maggiori marchi automotive hanno fatto investimenti chiari in direzione degli accumulatori agli ioni di litio o con altre tecnologie, l'idrogeno invece è rimasto appannaggio di pochissimi brand, Toyota in primis - che comunque mostra parecchi segni di cedimento, almeno per le vetture passeggeri. Ma cosa dicono i dati di vendita?

Guardiamo agli Stati Uniti: secondo gli ultimi dati della California Fuel Cell Partnership, nel terzo trimestre del 2022 sono state vendute solo 153 vetture a idrogeno (FCV o FCEV), ovvero l'82% in meno rispetto al 2021. Si tratta di numeri disastrosi, soprattutto se si pensa che in tempi passati l'idrogeno riusciva a piazzare anche 1.000 auto a trimestre negli US, come avvenuto nel Q1 2021 e nel Q1 2022.

Questa debacle si deve anche ai pochissimi modelli disponibili sul mercato, che sono fondamentalmente due: la Toyota Mirai ha venduto nel Q3 2022 negli US 79 vetture, in ribasso dell'88%, la Hyundai NEXO invece ha venduto 74 unità, -50%. Non sono stati venduti altri modelli nel trimestre. Guardando a tutto il 2022, almeno per i primi 9 mesi, la Toyota Mirai ha venduto 1.437 veicoli, giù del 37%, la Hyundai NEXO ne ha piazzati 345, in salita del 22%, mentre sono stati solo 205 gli altri modelli a idrogeno, in salita del 6%. In totale negli US sono state vendute 1.987 auto a idrogeno nei primi tre trimestri dell'anno in corso, in ribasso del 28%. Nel 2021 su 12 mesi erano state vendute 3.341 vetture a idrogeno, cifra che sembra lontanissima da raggiungere in questo 2022. In totale negli Stati Uniti esistono a oggi più di 14.000 veicoli a idrogeno, con Toyota che detiene il 75% del mercato - un mercato che ha un futuro sempre più incerto (James May confronta la Tesla Model S e la Toyota Mirai).