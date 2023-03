L'identikit del cliente di auto elettriche: millennial, ricco e propenso a brand di lusso

Chi acquista auto elettriche oggi come oggi? Per provare a stilare l'identikit del possessore medio di EV ci viene in soccorso JD Power, che ha appunto analizzato i vari guidatori green stilando una sorta di carta di identità.

Ne è emerso che coloro che acquistano auto elettriche generalmente sono i millennial, ovvero, coloro che sono nati dall'inizio degli anni ottanta fino a metà anni nove/inizio duemila. Inoltre, si tratta solitamente di acquirenti che godono di un buon portafogli, e del resto gli EV sono ancora piuttosto cari, così come si evince dalla top 5 delle auto elettriche meno care in Italia, il cui prezzo parte da 21mila euro.

Al secondo posto fra coloro che acquistano auto elettriche troviamo la cosiddetta Generazione X, ovvero, coloro che sono nati fra il 1965 e il 1980, seguiti poi dai Boomer (periodo dopoguerra-1964). Inoltre l'auto elettrica non attrae più di tanto il pubblico femminile, visto che solamente il 28,5 per cento fra gli acquirenti di EV nel 2022 erano donne, contro il 72,5 di uomini.

Nell'industria automobilistica nel suo complesso, le donne rappresentano il 40% degli acquirenti di conseguenza, il settore elettrico segna per ora dei punteggi al di sotto della media. "Questo non mi sorprende dal momento che il marketing è stato orientato verso la performance/tecnologia", confessa Tyson Jominy, vice presidente di Data and analytics, società di analisi e statistica.

Come accennato sopra, chi acquista l'auto elettrica solitamente è più ricco rispetto all'acquirente medio di auto endotermica, e del resto è quasi palese visto che il costo di un EV è in media di 10mila euro maggiore rispetto a tutti gli altri.

Infine, dalla ricerca si segnala che solitamente, chi acquista l'elettrico viene da marchi premium, da auto di lusso, ma si dice disposto a scambiare la sua BMW, Mercedes, ma anche Jaguar, Audi e via discorrendo, in cambio di un marchio magari "meno nobile", come ad esempio Kia, pur di entrare in possesso di un'auto green. La sensazione circolante è che l'auto elettrica sembrerebbe quasi essere diventata uno status symbol di una generazione che vuole strizzare l'occhio si all'ambiente ma anche alla tecnologia e alla modernità.