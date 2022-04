Idee per il Weekend? Visitate il nuovo museo Mazda attraverso un tour virtuale

Il weekend è arrivato ma siete a corto di idee per una gita fuori porta? Ci pensiamo noi a darvi un’idea. Mazda ha appena annunciato di aver ultimato i lavori di rinnovo del suo museo di Hiroshima, in Giappone, e aprirà al pubblico il prossimo 23 maggio.

Adesso vi starete chiedendo che senso abbia proporre un’idea del genere, a migliaia di chilometri di distanza dal nostro e soprattutto che aprirà il mese prossimo. Ebbene, il museo si può già visitare grazie ad un tour virtuale che vi accompagnerà in dieci zone differenti che vi racconteranno tutta la storia del brand nipponico, dagli albori fino ad oggi, con uno sguardo anche al futuro della casa costruttrice (a proposito, quest’anno il motore rotativo farà il suo ritorno sulla Mazda MX-30 come range extender).

Il rinnovo del museo ha riguardato in particolar modo gli spazi espositivi, ora più ampi e accoglienti, con un’atmosfera più calda e appagante per i visitatori. Per ottenere questo risultato hanno puntato su colori monotoni, affiancati ad un’illuminazione più calda e con vari elementi in legno, tutti elementi che in un certo senso si ricollegano anche agli stilemi che si ritrovano nel design degli interni delle vetture Mazda.

Cliccando il link che vi porta all’interno del museo virtuale, verrete guidati attraverso le varie zone dell’esposizione attraverso dei video catturati per mezzo di un drone, a cui si aggiungono filmati storici e testi in lingua giapponese. Degna di nota è la zona 4, un’area dedicata agli esordi e al successo della casa nel motorsport, dove non manca l’incredibile e iconica Mazda 787B che vinse a Le Mans col motore Wankel.