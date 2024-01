ID.4 vs Tesla Model Y, chi vince? 'Su VW meglio ADAS, sterzo e comfort, ma l'americana...'

Un fortunato possessore di una Volkswagen ID.4 e di una Tesla Model Y ha voluto recensire le due auto elettriche, facendo un confronto fra le caratteristiche principali dei due mezzi. La tedesca, secondo il gusto dello stesso automobilista, sembrerebbe superare l'americana.

La Tesla Model Y, che di recente ha subito un taglio di prezzi in Italia, è un D-SUV che vanta un'autonomia superiore ai 500 km e un prezzo di circa 42mila euro.

La Volkswagen ID.4, anch'essa 'tagliata' negli ultimi giorni a 35mila euro in Ue, è invece un C-SUV da circa 550km di autonomia e 265 cavalli di potenza. E la tedesca primeggia rispetto alla collega secondo l'automobilista che ha voluto raccontare la sua esperienza sul gruppo Facebook Quelli che viaggiano in elettrico.

Si comincia dagli ADAS, acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, sistemi di assistenza alla guida: “VW Vince a mani basse – scrive l'automobilista - innanzitutto basta tenere le mani sul volante, non serve forzare in continuazione. Quindi veramente rilassante. Ma la chicca spaziale: su MY se vuoi allargare ad esempio durante il sorpasso di un tir trovi prima una resistenza poi la macchina fa un salto e autopilot si disattiva. Su VW nessuna resistenza. Non si disattiva MA al contrario memorizza la vostra preferenza di distanza dalla linea”.

ID.4 in vantaggio anche nel comfort, con l'automobilista che narra di una Volkswagen decisamente più silenziosa rispetto alla MY, ma anche più confortevole nelle sospensioni. “Stiamo in un altro livello proprio. Schiena come non sentirli (sedili basic ma in tessuto). Posizione di guida da salotto”, aggiunge.



Anche nel bagagliaio è meglio l'ID.4, tenendo conto dell'apertura con il piede che l'utente descrive con due parole “tanta roba”, ma anche dello “Spazio interno pazzesco e molto più alto quindi più sfruttabile della Y, anche grazie alla cappelliera che non c’è sulla Y”. Quindi il possessore ha continuato: “Gia sapete che sensori e vista 360 su Tesla non ci sono, e mi spiace ma il tesla vision è totalmente inutile. Lo sterzo della ID4 poi in manovra gira talmente tanto che fai inversione a U in metà raggio rispetto alla Y, ma anche meno di una Panda. Qui ID vince senza possibilità di ribattere. Chi ribatte è un Fan. O non ha mai guidato un macchina”.

Attenzione però perchè la Tesla Model Y primeggia nell'accelerazione e anche in una funzionalità decisamente rilevante quando si viaggia in elettrico, leggasi la programmazione del viaggio: “Regna sovrana. Zero pensieri mentre su ID nemmeno dice con quanta batteria arrivi. Su ID bisogna essere in due per trovare una DC lungo il percorso. Sono abituato con Tesla a non pensare a nulla”.

Infine, per quanto riguarda le app, altro punto a favore di Tesla: “Per ora punto in meno per ID non siamo ancora riusciti a collegare l’account VW con la macchina”. Ovviamente si tratta dell'esperienza di un automobilista, un gusto personale, e non è detto che in assoluto la ID.4 sia meglio della Tesla, ma la sua “recensione” è stata decisamente dettagliata ed abbiamo quindi pensato di mostrarla anche per coloro che sono alla ricerca di una valida alternativa alla Model Y, l'auto più venduta al mondo 2023: nel mercato delle elettriche non c'è solo lei...