Niente ID.3 a Wolfsburg, Volkswagen produrrà ancora Golf e Tiguan

Il settore elettrico sta vivendo una crisi che non si può certo insabbiare. Diversi brand e gruppi stanno faticando e Volkswagen è uno di questi, che ora non produrrà più la sua ID.3 elettrica presso l’impianto madre di Wolfsburg. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore Mercedes-Benz ha ammesso di esser stata troppo ottimista sull’elettrico e ha dunque esteso la produzione della Classe A fino al 2026, quando invece sarebbe dovuta uscire dalle linee in questo 2024. Ora invece le vendite a rilento dell’elettrico hanno costretto Volkswagen a cancellare i piani di costruire la ID.3 a Wolfsburg. Questo il commento di Christian Vollmer, a capo della produzione in Volkswagen: “Ogni euro che possiamo risparmiare conta, per questo motivo abbiamo deciso di continuare a produrre la ID.3 nell’impianto di Zwickau, dove ci sono già equipaggiamenti appositi”. Ricordiamo che Volkswagen ha già fermato più volte la produzione della ID.3 a Dresda e rallentato i ritmi a Zwickau. Evidentemente il marchio si aspettava vendite maggiori per la sua ID.3, così però non è stato, dunque i piani di espansione sono giustamente stati fermati.

Cosa si produrrà, dunque, a Wolfsburg dopo questa notizia? I piani rimangono invariati, presso l’impianto continueranno a essere prodotte auto termiche come la Golf e la Tiguan: “Ci sono modelli di volume che possiamo continuare a produrre a Wolfsburg, sono fiducioso di poter superare le 500.000 unità quest’anno, sarebbe la prima volta dopo tanto tempo” ha continuato Vollmer, un modo per dire - tra le righe - che Golf e Tiguan ancora vendono molto bene, più della ID.3. Ricordiamo che tra qualche tempo la ID.3 sarà del tutto sostituita dalla Golf elettrica, anche se ci vorrà qualche anno; allo stesso modo la produzione elettrica tornerà a salire con la piccola ID.2, che per Volkswagen potrebbe essere un best buy assoluto.