Su ID.3 e ID.4 arrivano gli aggiornamenti OTA: Volkswagen insegue Tesla

Per anni Tesla è stata l’unica casa costruttrice a vantare aggiornamenti software over-the-air (per approfondire: è legale aggiornare OTA?), possibili grazie alla SIM 4G integrata nelle vetture di Elon Musk. Oggi però anche Volkswagen annuncia la medesima feature per le auto della famiglia ID.

La casa di Wolfsburg promette ai clienti di ID.3, ID.4 e ID.4 GTX (e possiamo immaginare anche alle ID. che verranno) aggiornamenti over-the-air gratuiti e disponibili sin da subito. Nei piani dell’azienda ci sarà un aggiornamento software ogni dodici mesi circa, così da tenere le vetture sempre al passo coi tempi. Volkswagen ha anche intenzione di sfruttare un inedito Business Model con nuove funzioni software da vendere separatamente online, che l’utente potrà aggiungere in qualsiasi momento.

Pensiamo ad esempio all’assistente di guida Travel Assist, che l’utente potrà acquistare anche mesi dopo l’immatricolazione della vettura, in futuro lo stesso sarà riservato alla Guida Autonoma Avanzata - e questi solo soltanto esempi. Tornando agli update OTA: al momento alcune nuove funzioni in via di aggiornamento riguardano la ID. Light, la striscia luminosa alla base del parabrezza che adesso fornisce al guidatore informazioni che lo assistono in modo intuitivo in fase di guida (scoprite di più nella nostra prova della Volkswagen ID.3).

L’elaborazione delle immagini da parte delle telecamere è stato poi migliorato, motociclisti e altri utenti della strada vengono riconosciuti in maniera più rapida, infine la grafica dell’infotainment centrale è stata resa più semplice, chiara e intuitiva, mentre la regolazione dei fari (se presente) permette un controllo più preciso dei proiettori anteriori. Tutta questa strategia che abbraccia gli aggiornamenti OTA e la vendita di nuove funzioni software si chiamerà in casa Volkswagen ACCELERATE.