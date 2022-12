Icons Of Porsche Festival 2022 da record: oltre 15.000 appassionati a Dubai

Il 2022 rimarrà un anno memorabile per l’Icons Of Porsche Festival tenutosi su un’area di quasi tre chilometri quadrati ricavata nel Dubai Design District, con un totale di oltre 15.000 appassionati del brand che si sono avvicendati all’interno della fiera, a sua volta suddivisa in 5 macro zone a tema.

All’Icons Of Porsche Festival infatti ce n’erano per tutti i gusti, a partire dal reveal in Medio Oriente di alcuni nuovi modelli, come la specialissima Porsche 911 GT3 RS e la recente Porsche 911 Dakar, passando per la 911 Sport Classic. Inoltre erano presenti le otto restomod su base Porsche Cayenne di prima generazione, che portavano alcuni visitatori ad esplorare e vivere la guida in fuoristrada in un percorso costruito appositamente per loro.

Non sono mancati poi ospiti d’eccezione, del calibro dell’ex pilota di Formula 1 e pilota Porsche, Mark Webber, accompagnato dal collega Timo Bernhard e il sei volte campione della 24 ore di Le Mans, Jacky Ickxx.

Di recente Porsche ha abbracciato sempre più l’arte e il design, e dunque non potevano mancare attrazioni a tema. L’artista Chris Labrooy ha messo la firma sull’installazione Porsche in esposizione all’Art Basel di Miami che si tiene in questi giorni, ma è sua anche l’opera mostrata in occasione del festival a Dubai, nella fattispecie parliamo della “Safari Camel”, ovvero la versione reale di un famoso artwork dell’artista.

Infine gli appassionati potevano rifarsi gli occhi anche su alcune glorie del passato arrivate dritte dal Porsche Museum in Germania, ovvero la Porsche 959 che ha corso la Parigi-Dakar nel 1986, la Porsche 911 C 5 San Remo del 1981, la 924 GTS Rallye del 1981 e la 911 SC Safari del 1978.