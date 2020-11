L'iconica Toyota 2000GT è appena stata ridisegnata in modo eccezionale

Verso la fine degli anni '60 Toyota e Yamaha unirono le forze per lanciare sul mercato una vettura coupé a motore anteriore e trazione posteriore in edizione limitata, la quale avrebbe dovuto cambiare il modo nel quale il mondo automotive avrebbe guardato all'industria automobilistica giapponese.

La stampa del settore arrivò persino a paragonarla alla mitica Porsche 911, e non è affatto un caso che alcuni facoltosi individui la desiderino ancora oggi, nonostante costi all'incirca un milione di dollari in base ovviamente al chilometraggio e alle condizioni generali.

Come in tantissimi avranno capito, stiamo parlando della iconica Toyota 2000GT, adesso re-immaginata come una sportiva assolutamente moderna e tecnologica. Il design, come potete notare voi stessi dalle immagini in calce, è innegabilmente originale, anche se le somiglianze con la Supra FT-1 Concept sono visibili. A ogni modo le linee risultano estreme come per pochi altri bolidi al mondo.

I render in fondo alla pagina sono stati realizzati da Nirmit Soni, un designer il quale ha voluto non soltanto reinterpretare la 2000GT, ma anche darle un tocco personale. Soni ha riassunto il suo obiettivo in questo modo:"l'essenza della leggerezza, della tecnologia e della modernità."

Per chiudere passando ai prodotti ufficiali della casa, vogliamo citare una interessante notizia inerente la fantastica Toyota GR Yaris: a quanto pare è più potente di quanto afferma il produttore. Nel frattempo è arrivata in Europa la Toyota C-HR GR Sport, e porta in dote un look aggressivo e un assetto sportivo.