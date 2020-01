L'iconica Plymouth Fury del film Christine è all'asta, e costerà un occhio della testa

Sono tante le auto entrate nell'immaginario popolare grazie ad una solida presenza in pellicole importanti. Come dimenticare ad esempio la Toyota Supra tra le mani di Brian O'Conner nel film Fast and Furious o anche la DeLorean DMC-12 protagonista di viaggi temporali in Ritorno al Futuro?

Adesso però vi parliamo della Plymouth Fury del 1958 utilizzata in Christine, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Stephen King. La macchina è adesso all'asta da Mecum Auctions e verrà venduta all'evento Kissimmee che sta avendo luogo in Florida tra il 2 e il 12 di Gennaio.

Si tratta dell'unico esemplare utilizzato all'interno del film, la cui originalità è stata verificata in seguito ad un lungo processo burocratico. La proprietà della Fury appartiene a Polar Films, che dovrebbe ottenere dalla sua cessione una cifra che si aggira tra i 400.000 e i 500.000 dollari, stando alle stime della casa d'aste. Dal nostro canto possiamo confermare che la Plymouth è proprio come la ricordavano, compresa la presenza sul paraurti posteriore dello sticker d'ammonimento che recita:"State attenti, io sono pura malvagità, sono Christine."

Sotto al cofano troviamo invece un possente motore V8 con 4 carburatori barrel, collettore d'aspirazione Offenhauser e cambio automatico TorqueFlite, senza tralasciare poi frenata e sterzata assistite, che per l'epoca non erano affatto ovvie.

A proposito di "vetture cinematografiche" beccatevi questo spot del nuovo film di James Bond intitolato No Time To Die e figurante una serie di Aston Martin sbalorditive. La bentornata DB5 dell'agente 007 ad esempio introdurrà nuove armi, che vanno ad aggiungersi ai classici mitragliatori, spara chiodi, fumogeni e sedili eiettabili.