L'iconica Ford Thunderbird potrebbe tornare sul mercato: competerà con la Corvette?

Dopo la presentazione ufficiale del van Ford E-Transit Custom, l’attenzione degli appassionati e tipster del settore automotive si è spostata sul possibile ritorno della Ford Thunderbird, grazie al quale la casa di Detroit vorrebbe andare a sfidare la Chevrolet Corvette.

Secondo quanto riportato da Ford Authority a partire da dichiarazioni rilasciate da insider anonimi, Ford avrebbe infatti nei propri piani la “resurrezione” dell’iconica auto di lusso per presentarla come coupé gran turismo capace di competere direttamente con la Chevy Corvette. Riprenderebbe così la rivalità nata nel 1955 e portata avanti fino agli anni Ottanta, con la piccola parentesi retrò nel 2002.

A corroborare questa idea è stata la stessa Ford: il 13 gennaio 2021 ha infatti depositato un marchio per il nome Thunderbird, probabilmente nella scia del ritorno di successo dei grandi nomi Bronco e Maverick. A oggi gli appassionati hanno continuato a seguire la vicenda con non poco hype, sebbene manchino ulteriori informazioni tecniche e sul fronte design. Insomma, a questo punto si tratta solo di speculazioni, quindi dovremo aspettare pazientemente e vedere come si evolverà la vicenda.

Passando invece proprio alla rivale di casa Chevrolet, lo stesso produttore statunitense ha confermato tramite il presidente di General Motors, Mark Reuss, che l’elettrificazione della Corvette inizierà dal 2023 con un modello ibrido.