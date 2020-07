L'iconica Dodge Viper torna in voga: eccola in forma smagliante

La Dodge Viper è una delle vetture più iconiche mai costruite negli Stati Uniti, e il fatto che non sia più a disposizione per l'acquisto mette una sincera tristezza. Mentre pare assolutamente improbabile un suo ritorno, il fantastico designer TheSketchMonkey ne ha proposto una sua versione su YouTube provando ad ammodernarla per il 2020.

La prima cosa che noterete di sicuro guardando il video in alto, è che in realtà le alterazioni del design non sono tanto evidenti. Certo in molti preferirebbero cambiamenti drastici delle linee, e il suo recente insuccesso ne è probabilmente una riprova, ma in realtà al giorno d'oggi vanno di moda anche i veicoli retrò riproposti per far gola agli appassionati di lungo corso.

Proprio con questo obiettivo in mente, le proporzioni della macchina sono apparentemente identiche alla Viper di seconda generazione, costruita tra il 1995 e il 2002 e ancora ricordata con gioia da parecchi automobilisti. Dal nostro canto ci metteremmo la mano sul fuoco: è la generazione che più si è cementata nell'immaginario delle persone.

Tramite il proprio lavoro, TheSketchMonkey ha ottenuto delle forme più spigolose circa il paraurti posteriore, con fari appuntiti e sportivi. A ogni modo, alla sua epoca questa Viper sfidava con grande orgoglio la Chevrolet Corvette attirandosi una grande schiera di fan, ammirati dal poderoso V10 aspirato che variava tra gli 8,0 e gli 8,4 litri. Se il Gruppo FCA volesse svilupparne una nuova generazione, siamo sicuri incontrerebbe parecchie difficoltà nel restare al di sotto delle emissioni previste dalle normative ambientali.

Per chiudere restando presso Dodge, vi rimandiamo alle parole di Tim Kuniskis, leader FCA per il settore delle autovetture, che ha ribadito l'importanza della velocità in accelerazione delle vetture Dodge. Vi facciamo un esempio pratico: ecco una Dodge Charger Hellcat modificata la quale ha appena distrutto in drag race una Corvette, una Tesla Model 3 e una Ford Mustang.