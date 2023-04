Ickx K2: dal marchio DR il 'clone' italiano di Wrangler, bello e dal prezzo interessante

Sono stati annunciati negli scorsi giorni i prezzi della Ickx K2, un fuoristrada di alta gamma del marchio DR di derivazione cinese. Presentato in occasione del recente Milano Monza Motorshow 2022, si tratta di una vettura che punta ad intercettare la clientela premium.

Dopo la presentazione della nuova DR 1.0 EV elettrica, l'azienda italiana con sede in Molise ha presentato ufficialmente il listino prezzi dell'Ickx K2, vettura che sarà costruita in Cina, Algeria e nel nostro Paese.

Si tratta di un'auto che viene proposta con un allestimento unico al prezzo di 54.500 euro, circa 10mila euro in meno rispetto al Land Rover Defender, e ben 30mila in meno rispetto al Wrangler, i due concorrenti diretti e da cui trae ispirazione.

Ed esteticamente il K2 appare molto simile proprio alla Jeep, con una forma molto squadrata e dimensioni di 4,6 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza e 1,8 di altezza, con un passo da 2,7 metri. L'altezza da terra è invece di 22 centimetri, e la casa dichiara che il proprio veicolo può affrontare guadi fino a 50 centimetri di profondità e delle pendenze massime del 60 per cento.

532 litri è la capacità di carico, che può comunque salire a 965 nel caso in cui dovessimo abbattere gli schienali dei sedili posteriori. Belli i cerchi in lega di dimensioni generose, da 20 pollici, mentre il peso in ordine di marcia è di 2.180 chilogrammi con la possibilità di trainare ben 1.500 kg.

A livello di motorizzazioni, come detto sopra è previsto un propulsore diesel da 4 cilindri di 2 litri con una potenza di 162 cavalli e una coppia massima di 380 Newton metri, mentre la velocità sarà di 160 km/h con cambio automatico a 8 rapporti.

I consumi sono di 10,3 litri ogni 100 chilometri per il ciclo WLTP, mentre le emissioni sono di 272 grammi per ogni chilometri percorso. Negli interni troviamo uno schermo da 12,3 pollici per la strumentazione digitale, unito ad un altro della stessa dimensione per l'infotainment con supporto ad Apple CarPlaye e Android Auto.

Da segnalare infine la presenza dei fari LED, gli specchietti elettrici riscaldabili, e molte altre 'chicche', per un unico allestimento che di fatto risulta essere full optional. Ricordiamo che al momento DR ha in gamma anche il 6.0, SUV a benzina e GPL.