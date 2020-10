Ibride ed elettriche BMW a Milano per un weekend di test drive: il tour continua

Dopo aver tracciato un percorso ben preciso con la i3, BMW ha deciso di elettrificare gran parte della sua gamma, offrendo a listino diverse soluzioni ibride e 100% elettriche. Ora è possibile provare le nuove vetture elettrificate di BMW grazie al tour #Electrifyou, che questo weekend è a Milano.

Noi siamo stati all’evento in anteprima e qui abbiamo potuto vedere da vicino un prototipo di BMW iNEXT, una nuovissima iX3 elettrica, che arriverà sul mercato a breve, e non solo. Il marchio tedesco ha infatti portato nel capoluogo lombardo la sua intera gamma elettrificata per metterla a disposizione dei clienti.

Il 3 e il 4 ottobre sarà infatti possibile provare a Milano le BMW X1 xDrive25e, BMW X2 xDrive25e, BMW X3 30e, BMW X5 45e, BMW Serie 3 Berlina 330e, BMW Serie 5 Berlina 530e, BMW Serie 7 745e BMW i8 Roadster e BMW i3, con in aggiunta anche le nuove MINI Cooper SE e MINI COUNTRYMAN Cooper SE ALL4.

Noi abbiamo scelto di utilizzare una Serie 3 330e senza usare una sola goccia di benzina e questo è il racconto della prova. Il tour #Electrifyou in ogni caso non si ferma qui, anzi: dopo Roma e Milano sarà a Napoli (10-11 Ottobre, Città della Scienza - Via Coroglio, 57/104), a Bologna (17-18 Ottobre, Dumbo Space - Via Camillo Casarini, 19) e a Firenze (24-25 Ottobre, Stazione Leopolda - Viale Fratelli Rosselli, 5).