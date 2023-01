IAT T-Mad è un Tesla Cybertruck cinese: un mostro da 6 metri di lunghezza

In attesa dell'uscita ufficiale sul mercato del Tesla Cybertruck, in Cina hanno già realizzato il "clone" del pick-up elettrico. Si tratta precisamente dello IAT T-Mad, un'auto al momento solo concpet ma che a breve dovrebbe entrare in produzione.

Il pick-up cinese, rigorosamente elettrico come “l'originale” è stato presentato in occasione del Salone di Guangzhou 2022 e ricorda da vicino proprio il Tesla Cybertruck, pensato di recente anche in versione SUV. Si tratta di un mezzo importante in quanto a dimensioni, visto che misura 5,8 metri di lunghezza, quasi 2,2 di larghezza, oltre a 2,098 metri di altezza, con un passo pari invece a 3,6 metri.

A livello di design spiccano sul frontale delle luci a LED a tutta larghezza, un escamotage che molte altre case automobilistiche stanno utilizzando negli ultimi tempi, e che andranno a sostituire i tradizionali fari. Non troviamo invece la griglia, mentre si nota un vistoso paraurti in plastica nera con due ganci di traino integrati nello stesso. Lo IAT T-Mad prevede inoltre quattro porte, nonché un abitacolo che - stando a quanto sostenuto dall'azienda - può essere configurato in vari modi a seconda delle proprie esigenze.

Ci sono ad esempio tre sedili piccoli che possono essere dislocati a piacimento e ruotati, con il conducente che può guidare sedendosi al centro, proprio come nel Cybertruck di Tesla. Inoltre è possibile aggiungere una poltrona lounge giusto per stare comodi durante la guida. Tutto tace, o quasi, per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo concept cinese, visto che sembra che lo stesso dovrebbe avere un'autonomia di ben 800 chilometri con una sola ricarica, ma con la possibilità di aggiungere una batteria ancora più potente in grado di aumentare di altri 200 chilometri l'autonomia totale, portandola a ben 1.000 km.

In attesa di ulteriori dettagli su questo curioso prototipo Made in China, durante l'anno da poco iniziato dovrebbe finalmente partire la produzione in serie del Tesla Cybertruck che ha già ricevuto 1,6 milioni di preordini.