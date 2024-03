Iannone torna sulla squalifica: 'Ho perso la mia vita, ho smesso di seguire la MotoGp

Andrea Iannone ha fatto ufficialmente il suo ritorno alle competizioni. Egli è ora pilota del Team GoEleven in Superbike: nella prima tappa australiana ha ottenuto una partenza in prima fila ed è salito sul podio del Gran Premio di Phillip Island. Tuttavia, i 4 anni di assenza sembrano averlo segnato psicologicamnete.

Egli infatti ha commentato "I quattro anni senza gare sono stati una prova drammatica. È stato difficile adattarsi a una nuova realtà dopo aver perso tutto. Ho ricevuto supporto dai miei fan, familiari e amici, ma il percorso non è stato facile. Tuttavia, sono determinato a recuperare la mia felicità".

Ma ora è tempo di rinnovarsi, e la Superbike è pronta ad accogliere Iannone tra le sue fila. Andrea Iannone ha debuttato nel Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike, stupendo tutti con le sue straordinarie performance già durante il suo primo fine settimana, mostrandosi più che in forma. Durante la sua permanenza in Australia, ha concesso un'intervista in cui ha discusso approfonditamente del suo ritorno alle competizioni, della sua esperienza nel paddock del WorldSBK e delle sue prime impressioni nel campionato di Superbike mondiale.

Iannone ha raccontato come si sia sentito durante il periodo di squalifica e il processo che ha portato al suo ritorno alle corse, parlando di un incontro con Dall'Igna e di un viaggio a Misano con suo padre, momento nel quale avrebbe deciso di rimettersi in gioco proprio nel campionato Superbike.

Iannone ha espresso la sua ammirazione per il livello di competizione nel Campionato Mondiale Superbike, in particolare sottolineando il talento dei primi 10-12 piloti. Iannone ha anche dichiarato di essersi subito sentito a suo agio e veloce con la nuova moto, nonostante la necessità (sempre nelle sue parole) di accumulare più chilometri per comprendere meglio le caratteristiche delle moto di questa competizione.

In una, meno recente, intervista Andrea Iannone ha parlato anche delle sue sensazioni riguardo il ritorno di Marc Marquez in Ducati. Per il futuro, Iannone non esclude un futuro ritorno in MotoGP, ma attualmente la sua attenzione è focalizzata sulla Superbike e sulla Ducati, con l'obiettivo di dare continuità al grande avvio che lo ha visto sul podio in Australia.

