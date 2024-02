L'IA mette a rischio fotografi e videomaker automotive: i brand risparmieranno milioni

Presto, l’intelligenza artificiale potrebbe far risparmiare milioni di euro alle case automobilistiche di tutto il mondo - e vi spieghiamo subito come.

Al lancio di ogni nuova vettura, i brand automotive devono innescare una macchina organizzativa enorme per realizzare fotografie ad alto impatto, video promozionali, b-roll da dare in pasto alla stampa e quant’altro, coprendo ogni singola angolazione e avendo cura di ogni minimo dettaglio. Presto tutto questo potrebbe diventare molto più semplice ed economico per le aziende grazie all’IA.

Già oggi esistono sistemi di intelligenza artificiale in grado di creare immagini e video in base a ciò che scriviamo e desideriamo (il Land Rover Defender di questo video è creato con l’IA), magari prossimamente i brand potrebbero utilizzare modelli 3D di auto reali e creare diversi set semplicemente scrivendo ciò che vogliono, senza organizzare costosi photoshoot con fotografi e videomaker. Anche se l’idea non ci fa impazzire, poiché crediamo che il tocco e l’inventiva dell’uomo siano sempre essenziali in qualsiasi lavoro creativo, capiamo bene però come questo nuovo modus operandi possa far risparmiare alle aziende tempo e denaro.

L’IA potrebbe risparmiare ai brand anche un sacco di grane: pensiamo a una nuova auto ancora non svelata al pubblico a cui bisogna scattare foto e girare video promozionali. Portare sulle strade pubbliche vetture “sotto embargo” è rischioso, ormai gli smartphone sono ovunque ed è sempre più difficile mantenere i segreti. Uno degli ultimi esempi? La nuova Abarth 600e beccata in strada a Milano a poche ore dal reveal ufficiale. Grazie all’IA le case automotive potranno creare materiale promozionale di alta qualità senza portare le auto all’esterno.

Lo ripetiamo: non è una prospettiva che ci fa impazzire ma bisogna tenere in conto anche questa possibilità, fotografi e videomaker sono avvisati...