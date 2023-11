L'IA di Elon Musk arriverà sulle auto Tesla: 'Il sistema saprà cosa fare'

Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo la notizia dell’arrivo di Grok, l’AI di Elon Musk pronta a sfidare ChatGPT, Bard e gli altri. Non sorprende dunque venire a sapere che il magnate vuole utilizzare questo sistema anche a bordo delle sue Tesla...

Le auto Tesla si preparano a integrare Grok e la notizia arriva proprio da Elon Musk. Come già saprete, Grok è il frutto del lavoro della nuova azienda fondata da Musk, ovvero xAI, che si somma dunque a Tesla, SpaceX e X, ex Twitter. Sulla carta si tratta di un sistema simile a ChatGPT, capace di rispondere e dialogare a quesiti posti dagli umani, nella mente di Elon Musk però si va ben oltre, com’è facile immaginare: secondo il CEO l’obiettivo del sistema è “comprendere la vera natura dell’universo”.

Non sappiamo come xAI abbia intenzione di raggiungere un simile obiettivo, di certo sappiamo che le Tesla avranno Grok integrato: “A patto che il computer di bordo sia compatibile [pensiamo che Musk voglia dire che le Tesla più datate non saranno in grado di far girare il sistema, ndr], le auto Tesla rappresenteranno probabilmente la piattaforma più grande sulla Terra a far funzionare un’intelligenza artificiale. Anche i robotaxi del futuro avranno questa tecnologia, grazie alla quale gestiranno meglio il flusso di lavoro” ha detto Musk.

Come sappiamo già oggi l’intelligenza artificiale fa funzionare Tesla Vision, il sistema che reagisce a ciò che le telecamere dell’auto inquadrano senza l’aiuto di sensori, Grok però funzionerà in modo diverso. Sarà proprio un assistente vocale evoluto con il quale si potrà dialogare in modo naturale e non solo. Sembra che il sistema aiuterà Musk a realizzare il suo grande sogno, ovvero azzerare gli input utente: secondo il CEO Tesla “ogni input è un errore”, non siamo noi a dover dire all’auto cosa fare ma è la vettura a doverci anticipare, o comunque a eseguire dei comandi se li chiediamo a voce. È probabile che Grok andrà a lavorare anche in questo senso, andando ad analizzare le nostre abitudini e cercando di anticipare le nostre necessità.