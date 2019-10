L'I-Pace fallisce il test dell'alce? Sì, ma niente a vedere con i casi più drastici

Anche l'I-PACE, il suv elettrico di Jaguar, si è sottoposto al famigerato test dell'alce inventato dalla stampa specializzata svedese. Non è andata benissimo: la Jaguar elettrica sballonzola mostrando una tenuta non proprio solida.

Giudicando dal video, sembra comunque che ci troviamo molto distanti dai problemi di sicurezza che si sono visti in altri storici "contendenti" del test dell'alce. Poche settimane fa era stato il turno del nuovo RAV4 di Toyota, che nel fare la manovra si inclinava pericolosamente alzando leggermente le ruote da terra.

In questo caso l'I-PACE non riesce a disegnare una traiettoria pulita, sbandando notevolmente e quindi buttando a terra alcuni dei coni predisposti per il test. Il suv elettrico non ha registrato nemmeno troppi problemi quando il test è stato eseguito ad una velocità modesta, di circa 73Km/h, dicono poi i giornalisti di Km77.com. Ma come, il classico test dell'alce non si doveva tenere rigorosamente a velocità di 60Km/h?

Insomma, è vero che la performance non è delle più pulite, ma il test dell'alce nasceva per segnalare un reale problema di sicurezza per conducente e passeggeri: quando il test è emerso sul piano internazionale, negli anni 90, era perché le prime versioni della Classe A quando venivano sottoposte al testi si ribaltavano completamente.

A sporcare la performance dell'I-Pace, poi, sarebbe lo stesso sistema di ESC (electronic stability control): il veicolo aggira l'ostacolo in modo graziato, ma quando poi viene tentata la manovra evasiva, l'ESC dà un colpo decisamente troppo forte creando una sbandata perché il pilota perde momentaneamente il controllo sul veicolo.