L'I-Pace è il primo 'EV Taxi' del Nürburgring: farsi un giro a piena velocità costa 150€

I riflettori sul mondo delle elettriche ad alte prestazioni al Nürburgring sono puntati tutti su Porsche e Tesla, in una gara all'ultimo record che ci ha messo più di qualche dubbio. Ma nel circuito sfreccia anche un altro EV di tutto rispetto, è l'I-Pace della Jaguar. È possibile farsi scorrazzare nel circuito a velocità folli pagando 150€.

Sono molti i brand che offrono questo servizio, in genere parliamo di supercar messe a disposizione per chi non vuole mettersi al volante. Ok, è pieno di hypercar (non solo nel Nürburgring) che si possono affittare con pacchetti completi. L'emozione di guidare in prima persona una Lamborghini o una Ferrari è una di quelle cose che chi moltissimi appassionati di auto vorrebbero provare almeno una volta nella vita, ma ci sono anche molte persone che chiedono un'esperienza diversa.

C'è chi ama le macchine ma non ha la patente, o chi semplicemente preferisce l'emozione di godersi la guida spettacolare di un pilota professionista. C'è anche chi banalmente non si fida di mettersi alla guida di così tanta potenza in un circuito come quello del Nürburgring. Parliamo di un circuito molto complesso, e a nostro avviso la prudenza non è sbagliata: basta pensare a cosa è successo durante uno degli ultimi Open track day di Monza, con il pilota di una Porsche GT2 RS che si è schiantato su una Pagani perché, beh, non ha minimamente toccato il freno durante una curva molto rischiosa.

Così si può sempre affidarsi ai super-taxi, veicoli potentissimi guidati da piloti molto capaci. Fanno tutto loro, il cliente si siede nel posto passeggero e si gode lo spettacolo. Ora Jaguar ha deciso di mettere a disposizione per questo scopo il suo Suv compatto elettrico. Con 150€ è possibile montare su un I-Pace in assetto da corsa. Ovviamente è possibile anche montare in più persone: massimo 3, ma il prezzo per persona non cambia.

Stiamo parlando del primo "taxi elettrico del Nürburgring". Come ha spiegato uno dei piloti di Jaguar a The Drive, l'I-Pace usato è in grado di farsi trai quattro e cinque giri completi con una sola carica. Se siete interessati, trovate tutte le informazioni sul servizio qua.