Hyundai vuole davvero costruire questi incredibili veicoli

Durante lo scorso lunedì Hyundai ha annunciato la formazione del New Horizon Studio, il quale si dedicherà allo sviluppo di mezzi capaci di operare in ogni situazione, definiti come "Ultimate Mobility Vehicles".

Questi veicoli combineranno il classico sistema di propulsione basato sul movimento delle ruote ad uno alternativo, il quale fa uso di gambe robotiche adatte a superare anche i terreni più impervi. Al momento i primi concept mostrano mezzi davvero peculiari.

Il vicepresidente Hyundai e leader del nuovo progetto New Horizon Studio, John Suh, sa benissimo che molte persone assoceranno queste creazioni ai film di fantascienza:"Puntiamo a creare il primo veicolo transformer-class al mondo, conosciuto anche come Ultimate Mobility Vehicle."

A questo punto siamo sicuri che nella mente di molti lettori abbia fatto capolino la nota saga di Michael Bay ma, per nostra sfortuna, il nuovo team Hyundai non monterà delle pistole mitragliatrici e chissà cos'altro su dei veicoli. Difatti il primo passo di New Horizons Studio sarà quello di portare alla luce Hyundai Elevate, un concept presentato al Consumer Electronics Show del 2019. L'Elevate montava delle piccole ruote alle estremità delle sue quattro gambe, che permettevano di superare ostacoli impossibili per le vetture tradizionali.

Per Hyundai un Elevate funzionante sarebbe di grande aiuto per intervenire in situazioni d'emergenza che possono verificarsi ben lontano dalle strade asfaltate, oppure nei casi in cui un individuo non in grado di camminare necessiti dell'abilità del proprio mezzo di trasporto di abbassarsi fino a sfiorare l'asfalto, evitando così scalini d'ingresso all'abitacolo.

In attesa di conoscere altri dettagli sul progetto, vi rimandiamo ad altre due interessanti idee mostrate dalla casa automobilistica coreana. La prima concerne uno strano mezzo di trasporto a emissioni zero, mentre la seconda riguarda la trasformazione del classico abitacolo in un microappartamento.