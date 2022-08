Hyundai vola verso record assoluto di profitti: prevista crescita oltre 50% nel 2022

Dopo il lancio della Hyundai IONIQ 6 dello scorso giugno, i fan Hyundai potranno apprezzare una buona notizia per l’azienda sudcoreana: le ultime previsioni parlano di profitti operativi al massimo storico grazie a un balzo del 51,9% rispetto al 2021. Sarà davvero così?

Come riportato da Carscoops, le previsioni iniziali per Hyundai Motors parlavano di 6,1 miliardi di dollari di profitti operativi per il 2022; tuttavia, le sorprendenti prestazioni degli ultimi mesi hanno fatto aumentare le stime a oltre 7,7 miliardi di dollari. A influire su questi dati sarebbero le vendite di Hyundai in Europa e Nord America, rispettivamente in aumento del 2,9% e del 6,6% rispetto al secondo trimestre del 2021. Nello specifico, i SUV rappresentano più della metà di tutte le vendite, il tutto mentre la domanda di EV cresce.

Song Sung-jae, analista di Hana Securities, ha affermato: “Hyundai Motor ha un'elevata domanda stand-by interna ed estera di 640.000 unità in Corea, 140.000 in Europa e si prevede che l'esposizione ai mercati emergenti recupererà la domanda in tempi relativamente brevi. Si prevede che la quota di mercato verrà ampliata attraverso la graduale espansione della produzione”.

Anche per Kia i dati sono positivi: gli analisti prevedono un aumento dell’utile operativo del 56,1% rispetto all’anno scorso, salendo così a 6 miliardi di Dollari. Così facendo, l'utile operativo combinato delle due case automobilistiche potrebbe raggiungere il massimo storico di 13,7 miliardi di dollari.

Ma le buone notizie finanziare ci sono anche in Italia, dato che Lamborghini ha registrato numeri record nella prima metà del 2022.