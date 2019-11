Hyundai Vision, il crossover Plug-in Hybrid si mostra in un video ufficiale

Hyundai sta per lanciare un nuovo crossover dall'aspetto futuristico, nonostante questo però la sua natura non sarà 100% elettrica ma Plug-in Hybrid. Il concept è stato presentato al Salone di Los Angeles, mentre sul web è arrivato un teaser in grado di far alzare l'asticella dell'hype.

Hyundai Vision sembra davvero una vettura proveniente dal futuro, anche perché può vantare diversi LED e luci colorate lungo la sua struttura. Il produttore ha davvero riposto un'attenzione verso i particolari encomiabile, inoltre la griglia frontale è capace di aprirsi o chiudersi all'occorrenza. Hyundai chiama questa novità Parametric Air Shutter, e se ha un nome significa che quasi certamente finirà nella catena produttiva seriale.

Questo nuovo tipo di griglia promette di migliorare l'efficienza aerodinamica, aprendosi solo quando i motori hanno bisogno di essere raffreddati. Un'auto elettrica non necessita di alcuna griglia, lo sappiamo, ma questo modello sarà Plug-in Hybrid come detto sopra, avrà dunque una batteria per una piccola autonomia 100% elettrica, un bocchettone per la ricarica via cavo, ma sarà anche corredato di motore termico tradizionale.

L'auto avrà anche il simbolo Hyundai illuminato e quasi "nascosto" nella parte frontale, un qualcosa che abbiamo già visto sulla Azera 2020 e che il produttore chiama Hidden Signature Lamp. Ricordiamo che Hyundai ha intenzione di presentare ben 13 veicoli di questo tipo da qui al 2022, eredi soprattutto della Kona PHEV, tocca dunque mettersi comodi...