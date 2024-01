Hyundai, ufficiale: anche in Europa lo sbarco del piccolo SUV elettrico Casper

Dopo avervi parlato dell'Active Aero, un nuovo sistema sviluppato da Hyundai per gestire l'aerodinamica e ridurre i consumi della batteria delle auto elettriche, vi annunciamo che, a partire dal 2024, il mini Suv chiamato "Casper", sarà disponibile anche in Europa.

Sebbene inizialmente il Casper abbia deluso coloro che speravano in una distribuzione più ampia, la sua prossima presenza in Europa sembra essere la risposta alle attese dei consumatori al di fuori della Korea. Alcuni prototipi della versione destinata all'Europa sono stati già avvistati sulle strade, svelando alcuni dettagli intriganti.

Primo tra tutti, è il richiamo allo stile (ormai di famiglia) della Ioniq per quanto riguarda il gruppo di illuminazione. Inoltre sappiamo che (sempre in Europa) Casper sarà disponibile esclusivamente con motore elettrico. Questa mossa rafforza la transizione verso la mobilità elettrica e offre ai clienti europei un'opzione sostenibile per il segmento dei SUV compatti.

Mentre la denominazione "Casper" potrebbe subire cambiamenti, (speculazioni suggeriscono che la versione elettrica potrebbe adottare il nome Ioniq 1 o Ioniq 2), al momento, i dettagli tecnici della Casper elettrica non sono ancora noti. Si prevede che possa incorporare elementi della Kia Ray EV, tra cui un motore da 63 kW, una batteria da 35 kWh e un'autonomia stimata di circa 200 km. Il prezzo mirato per questo modello dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, posizionandolo come una scelta competitiva nel segmento.

La produzione attuale è programmata in Corea, ma vi sono ulteriori speculazioni su una possibile produzione in Turchia, in modo da agevolare l'accesso ai bonus europei. Con la sua transizione verso la mobilità elettrica, la Hyundai Casper si posizionerà come una diretta concorrente della Citroën ë-C3 e della Dacia Spring nel mercato europeo.

