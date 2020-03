Hyundai dà una spiegazione allo stranissimo cerchietto della sua Elantra

Hyundai ha da poche ore presentato la sua Elantra, mostrando a tutto il mondo la direzione che si vuole intraprendere nel campo delle berline compatte. Seguendo la strada battuta dalla più grossa Sonata, la casa sudcoreana propone un design ricco di numerosi dettagli che attirano l'occhio, anche nell'abitacolo.

Infatti è stato adottato un nuovo layout per la gestione del cruscotto, a segnare uno stacco netto rispetto alla precedente generazione. Tramite optional è possibile inserire una coppia di display da 10,3 pollici, l'uno di fianco all'altro. Quello di sinistra ha lo scopo di rappresentare un quadro degli strumenti digitale, mentre tramite il secondo si può curarsi dell'infotainment.

Mentre finora tutto sembra piuttosto standard, l'attenzione di molti si è subito fiondata su un elemento di design che ha dato non pochi grattacapi alla stampa specializzata di tutto il mondo. Appena a sinistra del quadro strumenti è presente un pannello con la rappresentazione di un oggetto circolare con un segmento al centro (immagine in fondo alla pagina), il cui scopo era finora ignoto.

I ragazzi di Motor1.com non hanno resistito, e hanno quindi contattato direttamente Hyundai per risolvere la questione, e questa è stata la risposta della casa:"E' semplicemente un disegno su vetro...non restituisce alcuna funzionalità che non sia quella di dare un valore estetico." Eccovi serviti insomma, tutto molto più semplice di quanto immaginato dalle più disparate teorie degli appassionati.



