Hyundai vuole vendere 670.000 auto elettriche all'anno dal 2025: la nuova strategia

Le auto che sono in uscita nei primi mesi del 2020 sono in lavorazione da svariati anni, ogni produttore infatti mette a punto ogni strategia con largo anticipo, andiamo dunque a scoprire i piani che Hyundai ha intenzione di attuare da qui al 2025 - e oltre.

La cosiddetta “Strategy 2025” ha per Hyundai una sola parola chiave, la stessa che ha attualmente la maggior parte del mercato: elettrificazione. Il brand sudcoreano vuole infatti diventare uno dei tre produttori top di EV nel mondo entro il 2025, creando sia auto alimentate a batteria che a idrogeno - del resto le due tecnologie condividono i medesimi motori.

Entro la suddetta data la casa vorrebbe raggiungere quota 560.000 unità per le vendite di auto BEV (elettriche a batteria), 110.000 per le FCV (alimentate a idrogeno, a Fuel Cell), in totale dunque si parla di 670.000 EV all’anno. Hyundai avrà una line-up di veicoli a maggioranza elettrica nei mercati chiave, ovvero Corea, USA, Cina ed Europa, entro il 2030, in mercati considerati secondari invece, come il Brasile, se ne parlerà nel 2035.

Le prime vetture di questa strategia dovrebbe essere della serie N ad alte prestazioni, ma davvero non si sa nulla a riguardo, solo che avremo sia SUV che altre EV. Il brand di lusso Genesis lancerà poi un nuovo veicolo elettrico nel 2021, nel frattempo a partire dal 2024 tutti i brand Hyundai (incluso Kia) utilizzeranno la medesima piattaforma elettrica (attualmente in sviluppo), così da risparmiare sui costi di produzione e sviluppo.