Hyundai potrebbe sostituire le batterie di Kona e Ioniq: troppi casi di incendio

Da molti mesi a questa parte si susseguono con un certo ritmo i casi di Hyundai Kona e Ioniq Electric, le quali per motivi ancora sconosciuti andrebbero in autocombustione provocando incendi talvolta particolarmente pericolosi. I pacchi batterie dei due modelli elettrici sono ancora sotto analisi, ma adesso potrebbe arrivare una svolta.

In base a quanto riportato da Aju.News Hyundai andrebbe, d'accordo con il ministero coreano della terra, delle infrastrutture e dei trasporti, a sostituire le batterie prodotte da LG e utili all'alimentazione di molti veicoli elettrici proprietari.

Per il momento non abbiamo ancora dichiarazioni ufficiali in tal senso, ma la pubblicazione afferma che sia Hyundai che il ministero annunceranno dei richiami volontari già entro la fine di questa settimana. Se tutto ciò dovesse rivelarsi veritiero si porrebbe in essere una bella batosta per LG, in quanto Hyundai sarebbe quasi costretta a cambiare fornitori per provare a limitare la problematica. Secondo le voci di corridoio, le celle di SK Innovation rappresenterebbero le miglio candidate a sostituire le unità LG.

Non è da escludere che tale situazione possa scoraggiare gli automobilisti nel lanciarsi verso il nuovo tipo di alimentazione, ma se da una parte Hyundai si sta certamente impegnando per assicurarsi l'incolumità dei propri clienti, dall'altra la problematica potrebbe essere molto più estesa di quanto ci si aspetti. Sommando le vendite di Hyundai Kona, Ioniq Electric e Ioniq PHEV si superano di sicuro i 100.000 esemplari in circolazione, e in tal senso Aju.News fa sapere che LG si impegnerebbe a provvedere ai due terzi dei costi necessari alle sostituzioni.

In attesa di informazioni più chiare nel merito della questione vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi aggiornamenti sulla Apple Car: a quanto pare non si farà né con Hyundai né con Kia.