Questa Hyundai Sonata da oltre 500 CV è la regina delle sleeper

Immaginate di avere di fianco a voi ad un semaforo la Hyundai Sonata che vedete nella foto sopra... non provate nessun brivido? Vi sembra un discorso da pazzi? Ad essere pazza è la Sonata di Gio Lewis, chiamata affettuosamente da lui "Dragonata" e dotata di ben 519 CV.

La Dragonata è l'esempio più estremo di "sleeper", vetture di fascia medio/bassa che si presentano esteticamente identiche alle originali pur avendo ricevuto un netto potenziamento della parte meccanica. Nel 2011 Gio Lewis acquistò questa Sonata nuova, il generoso 2,0 litri turbo da 279 CV è stato dotato nel 2013 di un intercooler. Da allora è successo di tutto, le serate passate a vedere Fast & Furios hanno portato Lewis a dotarla di un kit di iniezione acqua e metanolo e infine a ricostruire il motore cambiando svariati componenti e aggiungendo un turbo più grande.

La storia del turbocompressore è decisamente inusuale, la Sonata è stata sfruttata da TurboKits come muletto per testare un nuovo kit turbo. Lewis si è offerto volontario per l'impresa e nel frattempo ha anche optato per una trasmissione più robusta, prodotta da Level 10 Transmissions.

I costi delle modifiche sono tutto sommato contenuti: 3.000 dollari per la trasmissione, 800 per i pistoni, 675 per il kit metanolo/acqua (con AEM WMI e Zex Safe Shot), 625 per le valvole e 400 per le bielle. Tutto questo senza considerare i costi di manodopera e il risparmio di circa 3.000 dollari dovuto al turbo gratuitamente installato da TurboKits. Al banco di prova la Sonata di Lewis ha scaricato a terra 519 CV di potenza massima e 439 Nm di coppia. Valori decisamente superiori ai 290 CV che offre di listino l'attuale generazione di Sonata.

Che sia la "Dragonata" di Lewis o la Golf 7 da 286 CV di Maailmanlopun Vehke non abbassate mai la guardia al semaforo, le sleeper sono tra noi. (foto cover Gio Lewis)