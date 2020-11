Hyundai ha la soluzione ufficiale per eliminare la puzza del Palisade ed è comica

L'odore di auto nuova per molti è un feticismo, il problema sorge quando questa fragranza si rivela in realtà un tanfo assimilabile all'aglio o ai calzini usati. Il misterioso caso dei sedili maleodoranti della Hyundai Palisade è stato il giallo dell'estate, ma ora la casa coreana ha la soluzione...

Il portale The Drive, che si era occupato della vicenda ad agosto, è venuto a conoscenza di nuove e scioccanti novità sul caso Palisade. Hyundai ha inviato ai propri concessionari un bollettino di servizio tecnico che prevede una complicata e geniale procedura per eliminare il cattivo odore: spruzzare del deodorante. O meglio, uno spray antiodore con il quale cospargere gli interni dei poggiatesta e alcune parti dello schienale. Un'operazione banale che tuttavia prevede lo smontaggio del poggiatesta, motivo per il quale Hyundai consiglia di effettuarla nei suoi concessionari.



Nella procedura sono anche indicati i prodotti adatti: Febreze Fabric Refresher, Zep Air e Fabric Odor Eliminator. Nel caso un prodotto non funzionasse occorre tentare un secondo trattamento con uno degli altri due: è realmente quanto scritto nel bollettino di Hyundai. Sull'efficacia del metodo sorgono dubbi, molti possessori avevano già tentato approcci simili con risultati apprezzabili soltanto nei primi giorni: la puzza si ripresenta una volta svanito l'effetto dell'antiodore.



Insomma, una soluzione alla buona che difficilmente soddisferà i clienti del SUV coreano. Ricordiamo che il problema è legato ai soli sedili in pelle Nappa, proposti come optional, e che il SUV Hyundai Palisade non è venduto in Europa; casi simili non si sono presentati in altri modelli della gamma. Gamma che si amplierà in futuro con il nuovo brand elettrico Ioniq.