La nuova Hyundai SANTA FE omaggia i fuoristrada anni '90: le novità

La nuova Hyundai SANTA FE è realtà: radicalmente diversa dalle serie precedenti, scopriamo i tratti distintivi di questa quinta generazione - il cui design si ispira ai fuoristrada leggendari degli anni '90.

Lunga 4.830 mm, dunque leggermente più corta della nuova Kia EV9 elettrica guidata in anteprima dello Hyundai Motor Group, larga 1.900 mm e alta 1.730 mm (1.780 mm con portapacchi), la nuova SANTA FE si fa riconoscere per via di un passo da 2.815 mm e spazi interni del tutto rinnovati. La seconda fila di sedili ha visto lo spazio per le gambe aumentare di 20 mm, arrivando così a 1.055 mm. Anche la terza fila di sedili risulta più comoda per le gambe, grazie a 15 mm in più e 761 mm in totale. Anche lo spazio per la testa è stato migliorato sulla terza fila: ora si arriva a 958 mm a +69 mm, con la possibilità di reclinarli di 10 gradi.

Internamente troviamo un cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch per l'infotainment. Guardando ai carichi, nuova SANTA FE può ospitare 525 litri nel bagagliaio con la terza fila di sedili reclinata. Parlando di prestazioni, tutta la gamma ha la velocità limitata a 190 km/h, lo scatto 0-100 km/h invece è possibile da 9,1 a 9,5 secondi in base alla motorizzazione, non male per un SUV Full Size che pesa da 2.225 a 2.295 kg.

A proposito di motorizzazioni: nuova SANTA FE arriverà in Italia in due configurazioni ibride, Full Hybrid HEV e Plug-in Hybrid PHEV, entrambe con motore termico 1.6 T-GDI di Hyundai. Alquanto ampia la gamma di funzioni di assistenza alla guida e di sicurezza, con il software di bordo che può essere aggiornato OTA grazie a internet. Il display del climatizzatore, posto in basso all'inizio del tunnel centrale, è da 6,6 pollici, le porte USB-C presenti a bordo inoltre permettono di erogare fino a 27 W di potenza per ricaricare smartphone, tablet e laptop. Debutta su SANTA FE anche la nuova Digital Key 2 che consente l'accesso e l'avviamento del veicolo, nonché il controllo a distanza attraverso lo smartphone. Nuova Hyundai SANTA FE arriverà in Europa nella prima metà del 2024.